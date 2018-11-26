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Москвичей предупредили о снеге, гололедице и морозе в понедельник

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Москвичей предупредили о снеге, гололедице и морозе в понедельник

Москва, 26 ноября. Москвичей предупредили о морозе и снеге в начале рабочей недели.

В понедельник, 26 ноября, в дневное время суток синоптики обещают от минус трех до минус одного градуса. В ночное время суток температура опустится до минус девяти градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жителей и гостей российской столицы просят быть предельно аккуратными и внимательными, так как на дорогах возможно образование гололедицы, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ксения Пудовкина
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