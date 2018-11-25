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Ежегодную премию «День матери в России» вручают в Москве

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Ежегодную премию «День матери в России» вручают в Москве

Москва, 25 ноября. В Москве вручают национальную премию «День матери в России», целью которой является привлечение внимания к проблемам материнства и детства, развитию семейных ценностей и традиций.

Организатором премии выступила компания Пиар Индекс (Pr Index), которая уделяет большое внимание социально-культурному воспитанию молодого поколения. На мероприятии будут награждены 15 замечательных матерей, чьи примеры достойны подражания.

Ежегодную премию «День матери в России» вручают в Москве

«Вопрос о том какими качествами должна обладать женщина. За эти годы мы поняли, что все индивидуально, поскольку кто-то может грамотно совмещать бизнес и семью. У других матерей много детей, но женщины параллельно успевают заниматься творчеством», — рассказала организатор премии Ксения Островская.

Ежегодную премию «День матери в России» вручают в Москве

Победительницей в номинации «Самая стильная мама» стала Алла Вострикова, меценатом назвали Снежану Манакову, еще 13 мам получат свои награды.

Ежегодную премию «День матери в России» вручают в Москве

Автор: Татьяна Костянова
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