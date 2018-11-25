Укравшие 25 автомобилей мошенники пойдут под суд в Москве

Москва, 25 ноября. Полиция Москвы завершила расследование банды похитителей авто, дело передано в Савеловский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Подозреваемые представлялись сотрудниками компании, которые скупают подержанные авто. Они составляли договор купли-продажи и затем изымали автомобили, однако не переводили средства их владельцам.

По такой схеме было похищено 25 автомобилей. Сумма причиненного ущерба составляет 19 млн рублей. Ранее сообщалось, что в одном из столичных парков было найдено расчлененное тело пенсионерки.