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Москвичи стоят в огромной очереди на выставку Куинджи в Третьяковке

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Москвичи стоят в огромной очереди на выставку Куинджи в Третьяковке

Москва, 25 ноября. Большая очередь выстроилась перед Третьяковской галереей в Москве, где открылась бесплатная выставка художника Архипа Куинджи.

Работы одного из величайших русских художников XIX столетия представлены в рамках акции «Культурный марафон». Экспозиция открыта с 10.30 до 18.30. Отмечается, что в России это одна из первых выставок подобного формата.

В последний раз картины Куинджи показывали широкой публике в Москве в 1992 году. Он относился к группе так называемых художников-передвижников.

Москвичи стоят в огромной очереди на выставку Куинджи в Третьяковке

Автор: Ирина Селезнева
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