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Снежный покров в Москве вырос до 4 сантиметров

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Снежный покров в Москве вырос до 4 сантиметров

Москва, 25 ноября. Высота снежного покрова в Москве достигла 4 сантиметров, что соответствует климатической норме, сообщили «Метеовести».

Зима проникает в Центральную Россию, высота снежного покрова выросла до 4 см. Дневные температуры остаются отрицательными в ночное время суток значительно холоднее. Снегопады пройдут по Москве.

В первой половине следующей недели высота сугробов достигнет 6 см, днем столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. Пик холода придется на 29 ноября, под утро ожидается до минус 14 градусов.

Спасатели предупредили водителей, чтобы они были осторожнее на дорогах, следует соблюдать дистанцию. Из-за гололеда в регионе увеличилось число аварий.

Автор: Ирина Селезнева
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