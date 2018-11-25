Более 2 тысяч человек ежедневно следят за чистотой метро Москвы

Москва, 25 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждое утро более 2 тысяч человек принимают участие в уборке станций столичного метрополитена. Об этом градоначальник написал в соцсетях.

Основная работа ведется, когда вся Москва спит. Сотрудники, отвечающие за чистоту метрополитена уделяют большое внимание дезинфекции пассажирских зон, вестибюлей метро. На смену старым способам уборки приходят атоматизированные машины.

Ранее Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. 25 ноября в России чествуют матерей.