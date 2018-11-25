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Звезду сериала «Универ» обокрали в московском ТЦ

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Звезду сериала «Универ» обокрали в московском ТЦ

Москва, 25 ноября. Российского актера Владислава Манина обокрали в финтесс-клубе в ТЦ «Афимолл» в Москве, инцидент произошел 24 ноября.

Актера «Мосфильма» обокрали между 12.00 и 15.00, похитив пакет с его личными вещами. По данным «МК», в нем находились зарядное устройство от смартфона, наушники, спортивное питание.

Манин активно занимается спортом и регулярно посещает фитнесс-клуб. Россияне знают его по роли гопника в сериале «Универ. Новая общага». Ранее сообщалось, что москвичка лишилась ювелирного украшения за 170 тысяч долларов.

Автор: Ирина Селезнева
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