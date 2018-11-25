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Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

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Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Москва, 25 ноября. Сергей Собянин поздравил жительниц российской столицы с Днем матери, телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин отметил, что для каждого человека нет никого ближе и дороже, чем мама. Только матери могут поддержать своих детей в печали и в радости. Самый главный урок доброты дает в детстве мама.

Градоначальник добавил, что москвичи благодарны своим матерям за любовь и воспитание, за защиту. Столичные власти считают важным укрепление семей, поддержку старшего поколения, а также создание условий для комфортного воспитания детей.

Он пожелал всем мамам и бабушкам здоровья, благополучия.

Автор: Ирина Селезнева
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