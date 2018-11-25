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Движение транспорта ограничат в центре и на западе Москвы

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Движение транспорта ограничат в центре и на западе Москвы

Москва, 25 ноября. На следующей неделе в Центральном и Западном округах Москвы вводятся ограничения движения, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

С 30 ноября ограничения будут действовать на 2-м Казачьем переулке, они продлятся до 20 декабря. Водители не смогут проехать здесь из-за реконструкции инженерных сетей. В период 1-2 декабря перекроют движение от Островной улицы до «Динамо» из-за проведения Кубка по борьбе.

Ранее сообщалось, что в Москве значительно похолодает с 27 ноября. По данным Гидрометцентра РФ, в середине недели столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, ожидается гололедица. Водители должны быть внимательны на дорогах.

Автор: Ирина Селезнева
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