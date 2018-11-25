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Синоптики рассказали о погоде в последнее воскресенье ноября в Москве

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Синоптики рассказали о погоде в последнее воскресенье ноября в Москве

Москва, 25 ноября. В последнее воскресенье ноября в Москве столбики термометров покажут от плюс 1 градусов до минус 1 градуса. Небо будет облачным, с прояснениями, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На дорогах возможна гололедица, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. 26 ноября температура воздуха опустится до минус 3 градусов, выпадет снег.

27 ноября синоптики обещают, что станет еще холоднее. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, держать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.

Автор: Ирина Селезнева
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