Синоптики рассказали о погоде в последнее воскресенье ноября в Москве
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Москва, 25 ноября. В последнее воскресенье ноября в Москве столбики термометров покажут от плюс 1 градусов до минус 1 градуса. Небо будет облачным, с прояснениями, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
На дорогах возможна гололедица, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. 26 ноября температура воздуха опустится до минус 3 градусов, выпадет снег.
27 ноября синоптики обещают, что станет еще холоднее. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, держать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.