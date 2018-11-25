В Москве перекроют движение транспорта у дворца спорта «Динамо» 1-2 декабря

Москва, 25 ноября. Движение транспорта будет перекрыто 1 и 2 декабря около дворца спорта «Динамо» в Москве из-за проведения Кубка «Алроса» по борьбе.

В начале декабря в Москве состоится открытый Кубок европейских наций по вольной, греко-римской и женской борьбе. Известно, что на период спортивных соревнований будет закрыт проезд от Островной улицы до дворца спорта.

Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, которые находятся за рулем, чтобы те были осторожны. В связи с ухудшением погодных условий и заморозками на трассах ожидается гололед.