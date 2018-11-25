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Неизвестный изрезал мужчину у ресторана в Москве

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Неизвестный изрезал мужчину у ресторана в Москве

Москва, 25 ноября. Неизвестный мужчина напал на москвича с ножом и нанес ему несколько тяжелых ранений, сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел недалеко от ресторана «Строгинская гавань» в Москве. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Медики срочно госпитализировали пострадавшего, на теле которого зафиксированы раны в районе груди, спины и поясницы, передает РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что в российской столице задержали подозреваемого в убийстве таксиста.

Автор: Ирина Селезнева
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