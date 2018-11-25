Вооруженные люди ограбили московский секс-шоп

Москва, 25 ноября. Двое вооруженных мужчин утром 24 ноября ограбили магазин с товарами для взрослых, который находится на северо-западе Москвы, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Грабители ворвались в секс-шоп и пригрозили продавцу предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел на Новотушинском проезде около 05.00 утра. Из кассы было похищено чуть более 5000 рублей.

Полиция разыскивает подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ранее сообщалось, что в столице задержали за поджог двоих мужчин.