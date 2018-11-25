Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Вооруженные люди ограбили московский секс-шоп

2 693
0 Оставить комментарий

Вооруженные люди ограбили московский секс-шоп

Москва, 25 ноября. Двое вооруженных мужчин утром 24 ноября ограбили магазин с товарами для взрослых, который находится на северо-западе Москвы, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Грабители ворвались в секс-шоп и пригрозили продавцу предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел на Новотушинском проезде около 05.00 утра. Из кассы было похищено чуть более 5000 рублей.

Полиция разыскивает подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ранее сообщалось, что в столице задержали за поджог двоих мужчин.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.