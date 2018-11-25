В академии ВС РФ имени Фрунзе в Москве почтили память полководца Суворова

Москва, 25 ноября. В Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе состоялись памятные мероприятия, посвященные 288-й годовщине со дня рождения полководца Александра Суворова, сообщили в пресс-службе общественной организации «Московские Суворовцы».

В торжествах приняли участие ветераны, представители Минобороны РФ, воспитанники суворовских училищ и кадетских корпусов, офицеры-воспитатели и преподаватели.

«У редкого человека в нашей стране не дрогнет сердце и не станет теплее на душе при упоминании Суворова, а у врагов России дрогнет сердце и станет холодно на душе», — подчеркнул глава «Московских Суворовцев» Дмитрий Нестеров.

Известный полководец не проиграл ни одного сражения. Он приумножил традиции русского военного искусства, добавил Нестеров.

Участники памятных мероприятий возложили цветы к монументу Суворова. Как отметил выпускник Московского СВУ Анатолий Волков, Россия нуждается в патриотах, воспитанных на принципах Суворова, готовых защищать Родину.

Акция завершилась концертом юных суворовцев, а также трапезой с традиционной суворовской кашей.