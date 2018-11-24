Двух мужчин задержали за поджог автомобиля в Москве

Москва, 24 ноября. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые подозреваются в поджоге автомобиля, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Житель Москвы обратился в полицию, сообщив о поджоге автомобиля Chevrolet на Гвардейской улице. Общий ущерб оценивается в 350 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Позднее полиция задержала двух мужчин 33 и 29 лет. В результате следственных мероприятий выяснилось, что они подожгли машину после конфликта с ее владельцем. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили труп мужчины в мусорном контейнере.