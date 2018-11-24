Москва вошла тройку лучших городов России для отдыха людей старшего поколения

Москва, 24 ноября. Столица России вошла в топ-3 лучших городов страны для отдыха и путешествий мам, сообщает агентство «ТурСтат».

Ко Дню матери эксперты компании провели опрос о том,туры в какие города покупают россияне для отдыха своим мамам. На первой строчке находится Петербург, на втором — Сочи, почетное третье место принадлежит Москве.

За Париж проголосовали 29% опрошенных, за Прагу — 24%, за Рим — 10%. День матери отмечают в России в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 25 ноября.