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Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве мужчины

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Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве мужчины

Москва, 24 ноября. Правоохранительные органы Москвы задержали подозреваемого в убийстве мужчины в квартире дома на улице 1-й Вольской, сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

Убийство произошло 22 ноября, труп был обнаружен супругой. На теле погибшего сотрудники полиции обнаружили признаки насильственной смерти. На туловище мужчины были колото-резаные раны.

23 ноября на проспекте Андропова задержали мужчину 1984 года рождения. Его подозревают в том, что в неустановленное время он совершил нападение на москвича.

Ранее сообщалось, что в Москве в одном из мусорных контейнеров обнаружили труп неизвестного мужчины.

Автор: Ирина Селезнева
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