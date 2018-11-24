Закон о реновации допускает строительство высоток в Москве

Москва, 24 ноября. Закон о реновации, принятый в 2017 году, не предусматривает ограничений по этажности зданий, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В среднем новостройки будут иметь 14 этажей. Ранее муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский пожаловался в соцсетях, что в его районе строят здание в 31 этаж. Он считает, что такие высотки противоречат закону о реновации.

Главный архитектор столицы напомнил, что в некоторых случаях от принятых норм можно отступать. Для запуска программы в Северном Измайлово стартовый дом должен быть выше остальных, сказал он в эфире «Коммерсантъ FM».

Кроме того, нужно учитывать строительство паркингов, инфраструктуры, территория в будущем должна быть упорядочена, подчеркнул Кузнецов.