Ребенка эвакуировали санитарным вертолетом после ДТП в Москве

Москва, 24 ноября. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка после ДТП на Киевском шоссе, сообщили в департаменте ГОЧСиПБ по Москве.

ДТП произошло возле поворота на Крекшино. Отмечается, что столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие. Вертолетом доставили в ближайшую больницу получившего травмы ребенка.

Вместе с ним в кабине находилась мама и медики. Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар, следственные органы начали проверку инцидента.