Московские парки приглашают горожан открыть зимний сезон

Санкт-Петербург, 24 ноября. В 15-ти парках Москвы 24 ноября состоятся праздничные программы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Москвичей ждет сад «Эрмитаж», Бабушкинский парк, сад имени Баумана. Здесь можно увидеть представления на льду, концерты с участием городских коллективов, дискотеки.

Вход на всех мероприятиях свободный. В парке «Ангарские пруды» можно увидеть множество интересных научных экспериментов. Научные шоу можно посмотреть и в парке «Кузьминки». Гостей праздника ждет викторина о зиме.

В Петровском парке пройдет флешмоб, посвященный котам. Горожанам выдадут маски пушистых животных, они смогут прокатиться на коньках под звуки группы Dinamit Band.