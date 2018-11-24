Синоптики рассказали, когда москвичам ждать настоящих морозов

Москва, 24 ноября. Морозы придут в Москву 27 ноября, считает ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. На следующей неделе будет наблюдаться резкое понижение температуры.

27 ноября столбики термометров опустятся на уровень минус 7-12 градусов, а днем от 3 до 8 градусов со знаком минус. Специалист отмечает, что 10 градусов со знаком минус синоптики называют настоящим морозом для столичного региона.

В середине будущей недели станет еще холодней — до минус 14 градусов ночью и до минус 5-10 градусов днем. Атмосферное давление будет высоким. Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили об усилении ветра до 16 метров в секунду.

Водителям напомнили об осторожности на дорогах в силу неблагоприятных погодных условий.