СК РФ начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве

Москва, 24 ноября. Следственный комитет России начал доследственную проверку после гибели мужчины при пожаре в квартире на улице Мытная в Москве.

Инцидент произошел в ночь на 24 ноября в многоквартирном доме. Возгорание распространилось на площадь в 7 квадратных метров. В ГСУ СКР по Москве сообщили, что пожарные обнаружили тело погибшего 1940 года рождения.

Сотрудники МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу, будет выяснена причина пожара. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили тело мужчины в мусорной камере.