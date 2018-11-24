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Москвичей предупредили о резком усилении ветра

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Москвичей предупредили о резком усилении ветра

Москва, 24 ноября. Синоптики предупредили жителей столичного региона о том, что в ближайшие часы будет дуть сильный ветер. В районе аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» порывы ветра достигают 16 метров в секунду, пишут «Метеоновости».

Москвичи в субботу увидели пасмурное небо, местами прошел снег. В целом по столице скорость ветра составляет 12 метров в секунду, в отдельных районах он усилился до 16 метров в секунду.

Столбики термометров находятся на отметке минус 2 градуса. В Подмосковье минусовая температура устойчивая. Атмосферное давление пониженное. Автомобилистам рекомендавали быть осторожнее за рулем, не нарушать ПДД при неблагоприятной погоде, держать дистанцию.

Автор: Ирина Селезнева
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