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В Москве могут установить памятник Виктору Цою

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В Москве могут установить памятник Виктору Цою

Москва, 24 ноября. Российский рок-музыкант Виктор Цой должен быть увековечен в Москве, считает глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Памятник Цою установили в Петербурге, однако у знаменитого рок-музыканта много поклонников в российской столице. Чиновник добавил, что власти с удовольствием рассмотрят предложения от его фанатов.

Герасимов назвал Цоя знаковым человеком своей эпохи. Он напомнил, что на Арбате находится неофициальная стена Цоя, где каждый может оставить свой рисунок, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что личные вещи Цоя выставлялись на торгах, некоторые из них были проданы за баснословные суммы.

Автор: Ирина Селезнева
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