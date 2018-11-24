Водитель легковушки сбил пешехода на западе Москвы

Москва, 24 ноября. На улице Минской в Москве произошло ДТП, при котором легковой автомобиль сбил пешехода на регулируемом переходе, сообщили в столичном управлении ГИБДД ГУ МВД РФ.

Водитель автомобиля совершил наезд на мужчину. На место ЧП в прибыли оперативные службы. Медики срочно госпитализировали пострадавшего. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о ДТП с двумя иномарками в Москве, погиб один человек.