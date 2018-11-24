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Один человек погиб в ДТП с двумя иномарками в Москве

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Один человек погиб в ДТП с двумя иномарками в Москве

Москва, 24 ноября. На улице Тайнинская в Москве произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще двое пострадали, сообщили в столичном ГИБДД ГУ МВД РФ.

Авария произошла около 04.40 утра 24 ноября. На дороге столкнулись две иномарки Hundai и Mazda. На место ДТП прибыли оперативные службы. Медики оказали первую помощь пострадавшим.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось о пожаре в коммунальной квартире в центре, Москвы, один человек погиб.

Автор: Ирина Селезнева
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