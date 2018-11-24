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Отель насекомых и таунхаус для воробьев появится в Москве

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Отель насекомых и таунхаус для воробьев появится в Москве

Москва, 24 ноября. Проекты для насекомых и таунхаус для воробьев завоевали призы на конкурсе «Арт-Эко» в Москве, их разместят в Лианозовском парке российской столицы.

Столичный департамент природопользования сообщил, что второе место присудили отелю для насекомых, а третье - нестбоксу для воробьев. Объекты появятся в парке 24 ноября.

Проект для насекомых подготовили студенты МГПУ. Они создали жилище в виде сотов из экологически чистых материалов. Таунхаус для птиц также придумали учащиеся МГПУ.

Ранее сообщалось о начале благоустройства в Зеленограде Парка Победы.

Автор: Ирина Селезнева
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