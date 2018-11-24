На Красной площади в Москве нарядили новогоднюю елку

Москва, 24 ноября. Главную елку Москвы украсили вечером 23 ноября. Игрушками стали фигурки Чебурашки, Крокодила Гены, Волка и Зайца, а на макушку поставили большую рубиновую звезду.

Традиционную елку на Красной площади украсили не только шарами и гирляндами, но и фигурами героев из мультфильмов. Открытие ярмарки состоится 29 ноября.

Елка высотой 21 метр, размахом лап в 10 метров и весом в 6 тонн прошла конкурсный отбор. Возраст зеленого дерева — 90 лет.

Рядом залили каток, москвичи и гости города смогут покататься на коньках. Власти Москвы готовят большую новогоднюю программу.