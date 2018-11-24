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Один человек погиб при пожаре в коммуналке в центре Москвы

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Один человек погиб при пожаре в коммуналке в центре Москвы

Москва, 24 ноября. В доме на улице Мытной в Москве произошел пожар, погиб один человек, сообщают очевидцы трагедии.

Возгорание началось в трехкомнатной коммунальной квартире, площадь пожара составила 7 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание.

Спасатели эвакуировали из горевшего дома 25 человек, двое пострадали, пишет РЕН ТВ. Ранее в центре Москвы произошел пожар в 12-ти этажном доме, погибла женщина и двое детей.

Автор: Ирина Селезнева
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