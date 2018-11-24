Власти Зеленограда начали благоустройство Парка Победы

Москва, 24 ноября. В Зеленограде приведут в порядок Большой городской пруд, высадят цветы и отремонтируют фонтан «Каскад», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Благоустройство Парка Победы началось в Зеленограде. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, территория станет уютной и комфортной для местных жителей.

Он подчеркнул, что эта зона отдыха популярна среди молодежи и старшего поколения, но находится в неудовлетворительном состоянии. Рядом парком находятся три микрорайона, в центральной части расположен Большой городской пруд и дендропарк. Столичные власти стараются создать как можно больше пространств у воды.