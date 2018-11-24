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Синоптики предупредили москвичей о снегопаде, морозе и гололедице

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Синоптики предупредили москвичей о снегопаде, морозе и гололедице

Москва, 24 ноября. Гидрометцентр России сообщил, что 24 ноября в Москве пройдет снегопад, на дорогах ожидается гололедица, температура воздуха составит 2 градуса мороза.

Погода в российской столице будет облачной, местами гололедица. В дневное время суток температура воздуха поднимется от минус 2 градусов до 0. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут минус 5 градусов, возможен снег. В Московской области возможны заморозки до минус 7 градусов. Водителей предупредили, что в связи с ухудшением ситуации на дорогах, они должны быть внимательны.

Автор: Ирина Селезнева
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