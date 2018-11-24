Бизнес-центр обрушился на проезжую часть в Москве

Москва, 24 ноября. В российской столице бизнес-центр, который разбирали рабочие, внезапно сложился как карточный домик.

От бизнес-центра «Северянин» на улице Красная Сосна в Москве остались лишь руины — причем, некоторые фрагменты здания упали на проезжую часть. В Сети появилось видео обрушения «Северянина» — его публикует НТВ.

Как сообщают очевидцы, разборкой бизнес-центра занимались рабочие, которые делали это с применением спецтехники. Однако, в определенный момент что-то пошло не так — здание внезапно накренилось, а затем рухнуло, едва не повредив проезжавшие мимо машины.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, водители успели затормозить.

Отметим, на месте рухнувшего бизнес-центра планируется построить жилой комплекс. Ранее в этом здании размещался Московский завод электровакуумных приборов.