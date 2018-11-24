В Москве эвакуировали людей с Киевского вокзала

Москва, 24 ноября. Полиция проверяет Киевский вокзал Москвы на наличие взрывных устройств.

В Москве эвакуированы пассажиры и сотрудники Киевского вокзала. В данный момент на территории вокзала работают сотрудники силовых служб и МЧС, которые занимаются поиском опасных устройств.