Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Москве эвакуировали людей с Киевского вокзала

59
0 Оставить комментарий

В Москве эвакуировали людей с Киевского вокзала

Москва, 24 ноября. Полиция проверяет Киевский вокзал Москвы на наличие взрывных устройств.

В Москве эвакуированы пассажиры и сотрудники Киевского вокзала. В данный момент на территории вокзала работают сотрудники силовых служб и МЧС, которые занимаются поиском опасных устройств.

«Сотрудники МВД проводят проверку Киевского вокзала на наличие взрывоопасных предметов, подразделения МЧС РФ в поддержке», — приводят слова источника в экстренных службах РИА Новости.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.