Гостиницу на севере Москвы эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Москва, 24 ноября. Персонал и постояльцы гостиницы на севере Москвы эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС. В здании уже работают кинологи и другие соответствующие службы.

«Здание отеля «Молодежный» по адресу Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1 проверяют кинологи после поступившего в оперативные службы анонимного сообщения об угрозе взрыва», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно об эвакуации людей с железнодорожного вокзала в Смоленске после сообщения о взрыве. Неизвестный позвонил по телефону и рассказал, что чувствует запах газа. На месте происшествия работали кинологи и полицейские. Информация о возможном взрыве не подтвердилась.

Также телеканал «360» опубликовал последствия взрыва на улице Островитянова в Москве.