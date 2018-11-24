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Гостиницу на севере Москвы эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

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Гостиницу на севере Москвы эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Москва, 24 ноября. Персонал и постояльцы гостиницы на севере Москвы эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС. В здании уже работают кинологи и другие соответствующие службы.

«Здание отеля «Молодежный» по адресу Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1 проверяют кинологи после поступившего в оперативные службы анонимного сообщения об угрозе взрыва»,  — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно об эвакуации людей с железнодорожного вокзала в Смоленске после сообщения о взрыве. Неизвестный позвонил по телефону и рассказал, что чувствует запах газа. На месте происшествия работали кинологи и полицейские. Информация о возможном взрыве не подтвердилась.

Также телеканал «360» опубликовал последствия взрыва на улице Островитянова в Москве.

Автор: Сергей Свазовский
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