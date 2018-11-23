Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Тело пропавшей женщины нашли на замерзшем озере в Подмосковье

93
0 Оставить комментарий

Тело пропавшей женщины нашли на замерзшем озере в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Сотрудники полиции разбираются в причинах гибели женщины в Орехово-Зуеве.

Как пишет РЕН ТВ, на озере, покрывшемся льдом, в районе деревни Дровосеки нашли тело женщины, личность которой на данный момент не установлена.

По предварительной информации, она скончалась месяц назад. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить личность погибшей женщины.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве водителя такси на юго-востоке Москвы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.