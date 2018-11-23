Тело пропавшей женщины нашли на замерзшем озере в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Сотрудники полиции разбираются в причинах гибели женщины в Орехово-Зуеве.

Как пишет РЕН ТВ, на озере, покрывшемся льдом, в районе деревни Дровосеки нашли тело женщины, личность которой на данный момент не установлена.

По предварительной информации, она скончалась месяц назад. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить личность погибшей женщины.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве водителя такси на юго-востоке Москвы.