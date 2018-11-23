Зюганов-внук в Мосгордуме займется соцгарантиями для жителей столицы

Фракцию КПРФ в Московской государственной думе возглавил Леонид Зюганов, внук Геннадия Зюганова. Ранее этот пост занимал актер театра на Таганке Николай Губенко.

В эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, который поздравил его со вступлением должность, Леонид Зюганов рассказал о целях фракции на ближайшее время.

«2019 год — это, в первую очередь, выборы в Мосгордуму. В этом году, несмотря на все сложности, мы удачно приняли участие в выборах мэра. Мы приезжали во все дворы, отзывались на приглашения жителей», — рассказал новый глава фракции.

Москва, по мнению собеседника ФАН, город достаточно сложный, но быстро развивающийся.

«У Москвы — совершенно сумасшедший человеческий ресурс, — уверен Зюганов-внук. — И для того, чтобы жизнь здесь была комфортной, мы будем отстаивать социальные гарантии для москвичей. Это будет касаться всего — начиная от бюджетного планирования и заканчивая в целом отношением власти к москвичам. Мы никогда не отказываемся от рассмотрения самых важных, самых острых проблем, используя для этого площадку Мосгордумы, всегда приезжаем на митинги. У нас было год назад пять депутатов и каждый может показать проделанную работу».

Леонид Андреевич уверен, что КПРФ нужно наращивать свое присутствие в Мосгордуме.

«Я думаю, что в 2019 году наши приоритеты — это в первую очередь социальные гарантии, а лишь затем — выборы в Мосгордуму. Я думаю, что если мы будем работать сообща, то у нас будут достаточно серьезные результаты», — полагает он.

Напомним, ровно месяц назад бывший однопартиец Леонида Зюганова, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в интервью ФАН заявил о том, что стоит ожидать появления внука главы КПРФ на одном из руководящих постов.