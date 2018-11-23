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Территория с гаражами загорелась на северо-западе Москвы: опубликовано видео

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Территория с гаражами загорелась на северо-западе Москвы: опубликовано видео

Москва, 23 ноября. Серьезное ЧП зафиксировали в районе Маршала Рыбалко на северо-западе Москвы: горит территория с гаражами и складами. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На место пожара в Большом Волоколамском проезде выехали не менее 20 пожарных расчетов. Пламя охватило территорию площадью порядка 150 квадратных метров. На месте ЧП были слышны взрывы. Информации о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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