Территория с гаражами загорелась на северо-западе Москвы: опубликовано видео

Москва, 23 ноября. Серьезное ЧП зафиксировали в районе Маршала Рыбалко на северо-западе Москвы: горит территория с гаражами и складами. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На место пожара в Большом Волоколамском проезде выехали не менее 20 пожарных расчетов. Пламя охватило территорию площадью порядка 150 квадратных метров. На месте ЧП были слышны взрывы. Информации о пострадавших не поступало.