В Новой Москве построят 26 детских садов за три года
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Москва, 23 ноября. Больше 25 детских садов построят в Новой Москве за три года. Соответствующую информацию передает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
Планируется, что в период с 2019 по 2021 год на территории ТиНАО построят 26 детских садов.
За шесть лет удалось ввести в эксплуатацию 35 детских садов, а в 2018 году были разработаны и утверждены больше десяти проектов учреждений.
«Эти детские сады планируется построить в нескольких поселениях Новой Москвы, в частности, в Сосенском, Рязановском, Внуковском, Московском», — поделился Жидкин.