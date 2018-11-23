Подозреваемого в убийстве таксиста задержали в Москве

Москва, 23 ноября. Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве водителя такси на юго-востоке Москвы.

Напомним, преступление было совершено в пятницу, 23 ноября, на улице Угрешская: пассажир ударил ножом таксиста во время разгоревшейся ссоры из-за стоимости поездки. Молодой человек 25 лет получил смертельную травму и скончался.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.