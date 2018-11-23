Проверка обнаружила на московских рынках массу поддельных шуб

Москва, 23 ноября. В преддверии зимнего сезона московские рынки проверили на поддельные шубы. Расследование совместно со столичными правоохранителями провели журналисты. СМИ также выяснили, чем легальные меховые изделия отличаются от контрафакта и о чем может рассказать специальный чип.

В 2016 году Россия, а также другие страны Евразийского экономического союза подписали соглашение о маркировке изделий из меха специальным чипом. В настоящее время все шубы, реализуемые на российском рынке, должны быть оснащены RFID-метками (Radio Frequency IDentification) со штрих- и QR-кодами.

Благодаря такой метке покупатель может проверить информацию о товаре на сайте Федеральной налоговой службы или в приложении ведомства «Проверка маркировки». Как отметила эксперт-товаровед, специалист по меховым изделиям Анжелика Новицкая, эта система не дает продавцам возможности продать дешевый мех по более высокой цене.

«Поскольку указана вся информация об изделии, у продавцов нет возможности выдать дешевый мех за дорогой, например, продать вместо соболя куницу или кролика вместо норки или шиншиллы. Также предполагается, что у производителя должны быть документы и сертификаты о покупке меха», — пояснила она в беседе с News.ru.

В то же время маркированные шубы стоят дороже, поскольку за них продавец уплатил налог. На так называемом теневом рынке на разнице в цене играют. Издание проверило московские рынки на наличие контрафактной меховой продукции. Прилавки оказались завалены нелегальным товаром. Неучтенные ФНС шубы были обнаружены журналистами в первой же палатке на рынке «Дубровка».

Отсутствие обязательного чипа продавцы объясняли по-разному. Одни пытались выдать за метку стандартную бирку, другие заверяли, что чип не играет никакой роли и создан лишь для того, чтобы пополнять государственную казну. В некоторых точках покупателям обещали найти метку от изделия, но заявляли, что тогда шуба будет стоить дороже.

Как напомнила Новицкая, маркирование меховых изделий обязательно по закону, индивидуальный чип вшивается в каждое изделие, и дополнительной опцией к товару он быть не может.

По словам директора Центра экономического и финансового консультирования Олега Александрова, чипирование сделало рынок меховых изделий более прозрачным: все транзакции и перепродажи шубы фиксируются ФНС в режиме онлайн.