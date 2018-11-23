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Пассажир зарезал таксиста на юго-востоке Москвы

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Пассажир зарезал таксиста на юго-востоке Москвы

Москва, 23 ноября. Неизвестный зарезал таксиста на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, 25-летний таксист довез до пункта назначения на Угрешской улице пассажира, после чего озвучил стоимость поездки.

Однако пассажир посчитал, что поездка не стоит 500 рублей, и в ходе разгоревшегося конфликта ударил водителя ножом в область сердца, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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