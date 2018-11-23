Москвичей предупредили о январских морозах в конце осени

Москва, 23 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о зимних морозах в последние дни осени.

Как передает портал «Метеоновости», мороз придет в столицу на следующей неделе: столбик термометра опустится до минус 16 градусов.

Погода в Центральном регионе будет формироваться под влиянием арктического воздуха. В последних числах ноября ожидается понижение температуры до минус 16 градусов в ночное время суток, однако и днем прогнозируется мороз от минус шести до минус 11 градусов.