Животные в контактных зоопарках Москвы покусали более 30 человек

Москва, 23 ноября. Порядка 30 человек покусали животные в контактных зоопарках в Москве. Соответствующие данные передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

С начала 2018 года животные в контактных зоопарках покусали 30 посетителей, в том числе 21 ребенка.

«Агрессию, как правило, проявляли еноты, лисы, обезьяны и мелкие грызуны», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, чаще всего агрессию проявляют животные в контактных зоопарках, которые расположены в Центральном, Южном, Восточном, Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах.

В частности, четырех человек покусали в зоопарке «Погладь енота» в ТЦ «Колумбус» и аналогичное количество пострадавших зафиксировали в ТРЦ «Афимолл сити».