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Акция «Крылья ангела» проходит в Москве в преддверии Дня матери

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Акция «Крылья ангела» проходит в Москве в преддверии Дня матери

Москва, 23 ноября. В преддверии Дня матери проходит акция «Крылья ангела» в Москве. На мероприятии дети рисуют своего ангела-хранителя.

Акция приурочена ко Дню матери: ангел так же как и мама олицетворяет доброту, любовь, защиту и спасение. Традиционно в столице акция проходит в Храме Христа Спасителя.

Акция «Крылья ангела» проходит в Москве в преддверии Дня матери

Ещё в 2014 году в мероприятии принимали участие чуть больше 300 детей из многодетных семей Москвы, а сейчас к акции присоединились более 20 тысяч детей из 70 регионов России.

Акция «Крылья ангела» проходит в Москве в преддверии Дня матери

Организатором акции является РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке департамента труда и социальной защитив населения города. На мероприятии также приглашены профессиональные художники.

Автор: Анна Агибалова
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