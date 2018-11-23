Акция «Крылья ангела» проходит в Москве в преддверии Дня матери

Москва, 23 ноября. В преддверии Дня матери проходит акция «Крылья ангела» в Москве. На мероприятии дети рисуют своего ангела-хранителя.

Акция приурочена ко Дню матери: ангел так же как и мама олицетворяет доброту, любовь, защиту и спасение. Традиционно в столице акция проходит в Храме Христа Спасителя.

Ещё в 2014 году в мероприятии принимали участие чуть больше 300 детей из многодетных семей Москвы, а сейчас к акции присоединились более 20 тысяч детей из 70 регионов России.

Организатором акции является РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке департамента труда и социальной защитив населения города. На мероприятии также приглашены профессиональные художники.