Cтали известны подробности обрушения труб у станции метро «Саларьево» в Москве

Москва, 23 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ЧП с обрушившимися трубами возле метро «Саларьево» в Москве.

Сообщение о произошедшем поступило в отделение полиции 22 ноября в 11.11 от рабочего, он рассказал, что в поселке Московский в Проектируемом проезде возле метро «Саларьево» на строительном объекте строящегося ТЦ «Солярис» при проведении строительных работ произошло падение труб магистрального водопровода, проходящего под потолком, они придавили трех рабочих. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Один из них уроженец Узбекистана 1998 года рождения Кодиров Иномжон, который фактически проживал в строительном городке возле строящегося ТЦ «Солярис». Он скончался на месте от полученных травм. Серьезные повреждения получили Аширов Бахрам из Узбекистана и Розиков Махмудчон Дадочоновчи из Таджикистана.