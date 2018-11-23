Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей предупредили о снеге и гололедице в выходные

37
0 Оставить комментарий

Москвичей предупредили о снеге и гололедице в выходные

Москва, 23 ноября. Жителям и гостям российской столицы рассказали о погоде на выходные. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

В субботу, 24 ноября, и воскресенье, 25 ноября, ожидаются небольшой снег и усиление ветра. Столбик термометра окажется на отметке от нуля до минус трех градусов. В первый день выходных прогнозируется усиление ветра до десяти метров в секунду.

«Можно сказать, что осадки будут небольшими, будет небольшой снег», — рассказал представитель центра погоды «Фобос».

Также автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.