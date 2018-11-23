Москвичей предупредили о снеге и гололедице в выходные

Москва, 23 ноября. Жителям и гостям российской столицы рассказали о погоде на выходные. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

В субботу, 24 ноября, и воскресенье, 25 ноября, ожидаются небольшой снег и усиление ветра. Столбик термометра окажется на отметке от нуля до минус трех градусов. В первый день выходных прогнозируется усиление ветра до десяти метров в секунду.

«Можно сказать, что осадки будут небольшими, будет небольшой снег», — рассказал представитель центра погоды «Фобос».

Также автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.