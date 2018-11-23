Пятерых «воров в законе» задержали в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Участников группировки, занимающейся вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей, задержали в одном из подмосковных кафе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых рецидивистов в возрасте от 32 до 58 лет, двое из которых являются так называемыми «ворами в законе», именуемые как «Хобот» и «Салома». У последнего обнаружили вещество коричневого цвета. Соответствующие данные ФАН получило от пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более 30 граммов», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».