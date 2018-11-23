Производство по сборке сэндвич-панелей запустят в Подмосковье
0 Оставить комментарий
Москва, 23 ноября. Производство по сборке сэндвич-панелей запустят в Московской области.Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном Минжилполитики.
В поселке Сергиевский подмосковной Коломны начинается строительство производственного здания по сборке сэндвич-панелей. Площадь объекта составит порядка полутора тысяч квадратных метров.
Планируется, что на территории здания, которое построят через два года, будут зоны для выгрузки сырья, его хранения, сборки и отгрузки.
«Объем инвестиций в проект составит порядка 30 миллионов рублей», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.