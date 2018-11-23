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Производство по сборке сэндвич-панелей запустят в Подмосковье

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Производство по сборке сэндвич-панелей запустят в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Производство по сборке сэндвич-панелей запустят в Московской области.Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном Минжилполитики.

В поселке Сергиевский подмосковной Коломны начинается строительство производственного здания по сборке сэндвич-панелей. Площадь объекта составит порядка полутора тысяч квадратных метров.

Планируется, что на территории здания, которое построят через два года, будут зоны для выгрузки сырья, его хранения, сборки и отгрузки.

«Объем инвестиций в проект составит порядка 30 миллионов рублей», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Автор: Алексей Громов
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