Производство по сборке сэндвич-панелей запустят в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Производство по сборке сэндвич-панелей запустят в Московской области.Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном Минжилполитики.

В поселке Сергиевский подмосковной Коломны начинается строительство производственного здания по сборке сэндвич-панелей. Площадь объекта составит порядка полутора тысяч квадратных метров.

Планируется, что на территории здания, которое построят через два года, будут зоны для выгрузки сырья, его хранения, сборки и отгрузки.