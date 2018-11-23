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Неизвестные на Gelandewagen ограбили пассажирку в Москве

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Неизвестные на Gelandewagen ограбили пассажирку в Москве

Москва, 23 ноября. Неизвестные ограбили пассажирку в столице. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По предварительным данным, двое мужчин, личность которых на данный момент не установлена, угрожая пистолетом, похитили у женщины сумку с деньгами. Отметим, она находилась вместе со злоумышленниками в качестве пассажира в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz Gelandewagen.

После чего ее высадили на 62 километре внешней стороны МКАД. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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