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Мужчину зарезали в квартире на юго‑востоке Москвы

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Мужчину зарезали в квартире на юго‑востоке Москвы

Москва, 23 ноября. Мужчину убили на юго-востоке столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлии Ивановой.

Труп супруга с признаками насильственной смерти женщина обнаружила вечером 22 ноября в квартире, которая расположена на улице 1-я Вольская. На его теле были колото-резаные ранения в области туловища.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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